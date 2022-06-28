在汽車、航空以及原油類股上漲，但半導體族群卻走跌情況下，28日韓股面臨多空交戰，目前空方稍微占上風，大盤在2,399.26點，小跌2.66點或0.11%。同時，韓元走貶。

因為韓元一直走貶，以及當地通膨還在10幾年高點以上，匯銀人士預測，韓國央行在7月中既定貨幣政策會議時，可能會下猛藥1次就調高利率兩碼。

根據彭博社計算，韓國之後6個月內的隱含政策利率，也就是利率期貨正價差約為3%。就韓國利率目前在1.75%來看，暗指當地央行在2022年剩下的7、8、10以及11月4次會議中，利率還有再調升1.25%的可能性。

上漲族群中，現代汽車漲0.6%，起亞漲0.5%，大韓航空母公司Hanjin KAL漲1.1%，大煉油廠SK Innovation也漲1.8%。另外，下跌個股中，韓國晶圓雙雄三星電子跌0.1%，SK海力士也跌1%，還有國營的韓國電力公司同步下跌3.7%。

韓元兌一美元匯價在1,286.65附近，韓元小貶0.15元。