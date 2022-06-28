韓流女團TWICE成員子瑜不但人美舞技好，近日參加婚禮不搶新娘風采的「高衣Q」也獲好評。近年韓流席捲全球，連帶台灣「哈韓」風潮也熱燒，但韓國人其實也有不少熱愛台灣的「哈台族」。曾擔任韓國觀光大使的盧開朗近日上節目受訪時被問到：「台灣在韓國什麼產品最有名？」，他先是舉出3C、自行車、珍珠奶茶、啤酒等都深受喜愛外，還特別點名「TWICE子瑜」，讓不少韓國網友紛表贊同：「MIT真的必須有子瑜啊！」。

「知台達人」盧開朗多年前因身為韓星BigBang、李敏鎬的御用翻譯，在台灣、韓國都有不小的知名度，後來他還應邀成為韓國觀光大使，可說是對台韓文化都有相當了解的代表性人物。日前他上節目受訪時被問到：「台灣在韓國什麼產品最有名？」，盧開朗回答：「台灣的3C和自行車很有名」，他說雖然韓國有LG跟三星，但台灣產品也非常厲害，接著談到除了工業製品外，台灣美食也嚇嚇叫，像是珍珠奶茶、啤酒等很大受歡迎。

盧開朗除大推各種MIT外，還談到全世界都喜歡的「台灣製造」就是TWICE子瑜。（取自韓媒theqoo）

盧開朗接著表示：「全世界都喜歡的『Made in Taiwan』（台灣製造）就是...TWICE子瑜！」，並大讚因為子瑜很多人認識台灣，對宣傳台灣方面作出很多貢獻。子瑜日前在個人IG上貼出一組照片，灰藍無袖連身裙搭配新髮色，亮麗又不失優雅，而這天她其實是去參加經紀公司JYP員工的婚禮，一身不會太隨便也不搶新娘風采的「有禮貌穿搭」，「高衣Q」備受好評，這般親切接地氣的個性也是她大受韓國在地粉絲歡迎的原因。

子瑜被列入「最有名MIT」的答案，讓廣大韓國網友大表贊同，甚至登上韓國社群平台theqoo掀起超高討論度：「完全同意子瑜，還要加上珍珠奶茶」、「我也是因為子瑜才知道台灣的」、「台灣在韓國很有名的就是筆電、珍珠奶茶和子瑜」、「說到台灣的話就是子瑜啊！」其他被點名的還有鳳梨酥、芒果冰、三明治、啤酒等美食，並包括ASUS、技嘉科技、微星科技等3C也都有一定討論度。