楊梅甡甡路將沿著國道一號東側，開闢新路連接到秀才路。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區交流道附近，僅有台1線承擔東西向與交流道車流，每逢尖峰時段經常塞車回堵，為強化交通路網紓解車流，桃市府規畫拓寬甡甡路，沿國道一號東側新闢一條道路至秀才路，預計明年8月完工，將成在地重要替代道路。

桃園市長鄭文燦今出席動工儀式表示，甡甡路道路拓寬改善工程共分3期，第1期已開闢完成327公尺，第2期將沿著國道接至秀才路，全長約1000公尺、路寬8公尺，雙向各有一車道，第3期則會由甡甡路接到中山南路，約890公尺長，目前正定線與進行都市計畫變更，未來將成台1線重要替代道路，紓解主要幹道車流。

桃市府新建工程處企劃科長吳天珦說明，楊梅約有三分之一區界與新竹相交，東西向距離比南北向長，故橫向貫穿楊梅的交通路網功能相當重要，目前楊梅有許多重大工程建設中，包括楊梅體育園區、區公所行政大樓等，交通也不能落後。

吳天珦指出，甡甡路沿國道一號開闢橫向新路至秀才路段，現況無道路，成為治安與環境問題死角，藉由開通道路，未來路段將改善環境，有寬闊視野與明亮的夜間照明系統。路段將新設總長約2294公尺的排水溝、428公尺鋼板護欄、34盞智能路燈等，並建1座鋼板結構橋梁。

甡甡路道路拓寬改善工程第二期總預算1億8008萬元，其中桃市府自籌約1167萬元，其餘由交通部公路總局補助，預計明年8月完工。吳天珦也提到，工程施作期間，將順便改建既有農田水利設施的箱涵與涵管，減少蚊蟲孳生與淤積發臭等問題。