台中大雅區居民不滿上月才封閉港尾路，現在又封閉西村路高速公路下箱涵。（陳淑娥攝）

為紓解國道1號台中都會區交通瓶頸，高公局辦理「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，不過，大雅區居民不滿上月才封閉港尾路，現在又公告將封閉西村路高速公路下箱涵，影響西寶里設百戶居民進出。高公局12日表示，考量居民通行需求，箱涵在上下班尖峰時間不會封閉，呼籲居民共體時艱。

「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，將在國道1號大雅交流道及豐原交流道間增設南出及北入二支匝道，並在台74線增設東出、東入、西出及西入四支匝道，其間以高架橋方式連接，總經費54.71億元，2020年初動工，預計2023年12月完工。

高公路於6月16日才封閉大雅區港尾路，進行港尾跨越橋改建工程，近日又公告7月11日起，西村路附近國一下方車行箱涵將封閉兩個月，引發當地居民不滿。當地居民、前台中縣議員張愛卻說，附近居民主要依賴港尾路及高速公路下方箱涵通行，此舉影響附近數百戶進出，質疑施工單位皆未事先與居民溝通，道路說封就要封。

高公局第二新建工程處第一工務所表示，港尾橋改建工程預計明年3月中旬完工；另配合北上匝道拓寬，國一箱涵附近的擋土牆要新建，採逐段施工，因箱涵附近道路十分狹窄，小怪手施工時基於安全考量才要封閉箱涵兩個月，但考量居民通行需求，上下班尖峰時間將不會封閉，呼籲居民共體時艱。