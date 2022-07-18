東區文忠公園新建的地下調節池為台南公部門首例大型地下調節池，目前施作進度已達37.35％，超前約20％，預定明年3月中旬完工。（洪榮志攝）

台南市東區及仁德區周邊的東門路、自由路一帶，因地勢較低，每逢短時強降雨即容易積水，市府爭取1億元的前瞻計畫經費補助，首度在東區文忠公園新建2座地下調節池進行截流，完工後最高滯洪量可達6425立方公尺，將能大幅減輕附近三爺溪的負擔，有效改善當地水患。

市府水利局還指出，有別於一般常見的開放式滯洪空間，文忠公園則是台南公部門首例大型地下調節池，目前施作進度已達37.35％，超前約20％，預定明年3月中旬完工。

今天上午市長黃偉哲前往視察時，容量4025立方公尺的A池結構體已經完成，容量2400立方公尺的B池也即將動工，至於雨水下水道箱涵還在施作中。未來工程完工後，還將覆土回復原來的公園樣貌，提供附近居民休憩場所。

黃偉哲表示，短時強降雨的天氣型態，是目前治水防洪的一大挑戰；東區東門路及自由路一帶，由於天然地形致道路坡度陡峭，往年常因一場午後雷陣雨，即超過既有的排水負荷能力，造成周邊淹水。新建的地下調節池，未來可因應大約70到80公厘的時雨量，延遲大概1個小時到2個小時的雨水，可有效減少或解決淹水的情形。

另外，調節池蓋好後，公園也會恢復起來，可增加市民的遊憩空間；尤其許多議員都非常重視如何將此一公園優化，下年度將把文忠公園的優化列為優先市政項目，提供東區、仁德區的民眾，一個更好的綠地。

水利局長韓榮華也說，東區東門路一帶的淹水問題，原本的規畫方案是採下水道幹線延伸方式改善，但因此處屬市區及仁德區的交通要道且管線問題複雜，改善工程推動有困難。

韓榮華指出，後續經過多次檢討修正後，改變策略採用綜合治水及逕流分擔的理念，利用既有的文忠公園興建多功能調節池，增加大約6425立方公尺的滯洪空間，不僅因增加都市透水保水的能力，有效改善淹水風險，同時也配合地方意見，辦理公園設施重新規畫改造，增設運動休閒設施。