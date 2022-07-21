新竹市仲夏藝文季登場，第2場表演新竹市政府邀請有「台灣太陽馬戲團」之稱的舞鈴劇場，帶來《魔幻森林》作品，23日晚間7點在大湳雅公園開演，結合東方傳統技藝，融合音樂、舞蹈、新馬戲、視覺特效、西方劇場表演等，打造新一代藝術表演。

市府城銷處長林正光指出，舞鈴劇團於1986年成立，至今走過36個年頭，巡演超過30個國家、3千多個場次，包含紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院、日本愛知博覽會、上海世博會等地，下月更受邀於愛丁堡國際藝穗節演出。

2020年仲夏藝文季後，這次市府再度邀請舞鈴劇場，到新竹市展開無售票演出。城銷處指出，舞鈴劇沒有任何語言，使觀眾能夠完全沉浸在舞者肢體、磅礡音樂、舞台燈光、炫目精湛的扯鈴技藝，並搭配原創故事，打造國際獨一無二的舞鈴演出型式（Diabolo Dance）。

周六即將上演的《魔幻森林》，故事內容敘述魔幻之花從天空落下，打開了一個巨大的入口，在花神和藍貓的引領下，小女孩走進奇幻世界的入口，透過純真的雙眼探索世界，帶領觀眾展開一段旅行與冒險，並找回失落的愛與友誼。

城銷處建議，若民眾自行開車前往，可停放湳雅街公有停車場（湳雅街64號）、武陵路196巷路邊停車格、武陵路橋下停車格、北區區公所停車場等4處，機車則可停放於大湳雅公園機車停車格。