台北第一果菜市場零批場西瓜甘蔗區共28攤，今年要收回4攤，北農稱考量疫情將交易量標準降低6成，仍有4攤未達標，才依法處理收回攤位。對此，攤商劉炎坤質疑，這等同受疫情影響較少者繼續經營，受疫情影響較多者沒收攤位，被迫趕出市場，成為「失業人口」。

北農今年4月、5月各有開1次說明會和西瓜甘蔗區業者討論，並根據疫情降低6成設定的交易量標準，劉炎坤質疑，不應該打6折，這等同受疫情影響較少者繼續經營攤位，受疫情影響較多者沒收攤位，趕出市場，成為「失業人口」。

劉炎坤也批評，政府努力以補助及紓困方式希望業者留在產業內繼續經營，降低失業率， 但北農此次作法無疑與政府政策背道而馳，而日前北農股東大會上有反映過狀況，至今也未獲回覆。

西瓜甘蔗區被淘汰的攤商有去找議員陳情，並開協調會，目前還在等結果。西瓜甘蔗區業者呂先生表示，市場處回覆尊重北農裁決權，但人少不夠格，雖然有人幫忙爭取，可能還是不受重視，盼政府能幫助他繼續經營。

北農說當初在設定協議書時，有與公會等業者開9次會議，達成共識才制定。劉炎坤解釋，北農9次會議是針對零批場925攤蔬果業者的，非西瓜甘蔗區的協議書，卻拿來解釋收回攤位的狀況，有嚴重誤導嫌疑，且9次會議中很多都不是北農自己開的，也沒有任何一場會議與所有業者當面溝通。

北農副總經理路全利表示，有傾聽業者心聲，才研討疫下減少6成交易量標準的規定，西瓜甘蔗區部分仍依6月27日聲明，收回的位置將依營業需要，做更符合批發市場效益的規畫使用。

至於攤商反應去年9次會議解釋收回攤位的狀況，有誤導嫌疑，路全利說明，所謂9次會議是針對蔬果業者的，西瓜甘蔗區則有成立西瓜甘蔗審查小組，經過專案討論管理要點，也透過很多形式的會議來與業者討論，至於股東大會反應的狀況，後續會由業務單位主管在相關會議、業務交流上說明。