老婆掌有經濟大權，要買什麼都須先請示過對方，一名男網友透露，平常想去吃到飽，老婆都不肯答應，但某天卻突然說要請他吃漢來海港餐廳，弄得他心慌慌，擔心自己是否無福消受，因為前2次老婆說要請客都有大事發生，一次是弄壞了他昂貴的手錶，一次則是撞壞車子，結果在這樣的焦慮下，他到了海鮮自助餐廳，竟然只喝得下西瓜汁，引起網友熱議，不少人笑說，吃飽好上路，還不把握時間。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社》發文說，平常老婆死都不肯讓他去吃「吃到飽」，竟然突然請他吃漢來海港餐廳，但是他卻有點怕怕的，因為老婆第一次請他吃飯，是因為不小心弄壞了他的手錶；第二次則是因為意外撞壞了車子。

男網友擔憂地說，有鑒於過去的慘痛經驗，即使他面前擺滿了各式各樣的美食，他還是沒有食慾，因為總會忍不住擔心，老婆這次請客是不是又出了什麼大事，很擔心該不會是火燒厝了，種種擔憂之下，讓他只喝得下西瓜汁。

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說，事到如今也只能全盤接受，不如先好好享受美食吧！另也有許多網友看到西瓜汁，就聯想到西瓜外皮是綠色的，該不會這次老婆做的大事是綠了你吧？「先吃飽再面對這次又是什麼事」、「西瓜是綠的」、「沒關係，上路之前吃飽總是好的」。

後來原PO也留言補充後續，老婆說她因為懷孕而無法亂吃，因此只好大方請他享用美食。不過，等等他要先去抱一抱自己的偉士牌機車，因為很奇怪，上面竟然有傷。