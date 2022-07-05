今東晟水產股份有限公司有一批魚貨封櫃啟航加拿大，嘉義縣長翁章梁親自主持BAP證書授證及外銷封櫃啟航儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

本次通過BAP驗證業者包括東晟水產股份有限公司、邱經堯、鍾秀琴、陳泓碩、陳玉芬以及陳宏炫，驗證養殖面積近15公頃。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

本次通過BAP驗證業者包括東晟水產股份有限公司、邱經堯、鍾秀琴、陳泓碩、陳玉芬以及陳宏炫，驗證養殖面積近15公頃。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣農業處長期輔導水產業者取得國際認證，今年在漁業署補助經費挹注下，共輔導5家養殖場，一家加工廠取得驗證，驗證養殖面積近15公頃，奠定嘉義縣優質漁產銷售國內外市場利基，今東晟水產股份有限公司有一批魚貨封櫃啟航加拿大，嘉義縣長翁章梁親自主持BAP證書授證及外銷封櫃啟航儀式。

農業處漁業科長張建成指出，水產品國際貿易競爭激烈，縣府為協助業者突破重圍及貿易壁壘，在漁業署補助下，本次輔導6家業者順利通過BAP，去年國內僅有1家養殖場取得，此次成績勇冠全國很亮眼，除外銷國際，也受到國內包括好市多、家樂福、聖德科斯、主婦聯盟等通路商青睞，國人也吃得到高品質的水產。

本次通過業者包括東晟水產股份有限公司、邱經堯、鍾秀琴、陳泓碩、陳玉芬以及陳宏炫，驗證養殖面積近15公頃。張建成說，農業處持續輔導業者取得GLOBALG.A.P.、ASC及BAP等國際認證，像東晟水產因擁有國際認證，這2、3年雖遇疫情影響，外銷成績仍成長1成以上，預計今年至少有110公噸的台灣鯛、鱸魚產品外銷至美國、加拿大、韓國及日本等超市、餐廳通路。

漁業署副署長林國平說，目前全球通過BAP驗證區域涵蓋40個國家、地區，並有超過2657家業者獲得BAP驗證，迅速蓬勃發展，由於BAP對水產品的負責任漁業生產及永續目標要求嚴謹，在全球各國水產品通路銷售上已成為最重要指標之一，此次6家業者獲得認證，相信嘉義已經準備好了。

翁章梁說，國際水產品驗證是全球趨勢，業者努力拿到認證等於拿到國際公關的密碼，嘉縣業者去年水產品外銷總量達5500公噸，未來嘉義將成立水產加值園區，讓加工可以有更細緻、更符合國際需求的項目出現，專業設計加上國際驗證，養殖業更在地、更安全、又更國際。