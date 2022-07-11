為防範疫情破口衝擊養豬產業，農委會原擬7月起家戶廚餘不得進入養豬場，但行政院至今尚未拍板。據了解，農委會計畫年底前將在部分縣市推動共同蒸煮中心試辦。農委會主委陳吉仲表示，共同蒸煮中心可以兼顧廚餘養豬戶和廚餘去化，環保署也很樂意協助。

隨著非洲豬瘟持續延燒，國內也持續查獲到國外郵寄肉品驗出非洲豬瘟病毒陽性，雖現階段維持暫停飼養頭數199頭以下養豬場使用廚餘餵豬廚，200頭以上者雖允許使用，但也要求落實90度蒸煮1小時的規定。

陳吉仲表示，近來查獲的非洲豬瘟疫區肉品絕大多數都是以郵包、快遞進來，包括中國大陸、越南、泰國等，其中中國大陸檢出病毒陽性比例非常高。

陳吉仲說，由於病毒會透過家庭廚餘影響國內6400多戶養豬場，產值高達上千億，現在農委會正大力推動共同蒸煮中心，蒸煮完後再送到畜牧場，是雙贏，環保署也很樂意協助。

據了解，農委會將在年底前於桃園、苗栗、台中、屏東等縣市等輔導成立共同蒸煮中心，假設成效可行，將進一步規劃禁止家戶廚餘直接進入養豬場。

農委會畜牧處副處長江文全表示，共同蒸煮中心主要是依照地方的需求來設置，例如苗栗是由養豬戶自己提出申請來設置，台中則擬於使用環保單位的閒置空間，而蒸煮中心收的廚餘沒有限制來源，假如地目和鄰避效應等能夠克服，最快半年內可以設置完畢。

至於共同蒸煮中心的資格如何認定，以及之後的稽查如何進行？環保署副署長沈志修表示，這部分還要再和農委會討論，環保署將全力配合。