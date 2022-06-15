張勛傑、林韋君合作《神將少女八家將》傳出緋聞，林韋君本月初過44歲生日時，張勛傑還被媒體拍到在晚上進女方家，他的車子到了深夜還沒開走，疑似在林韋君香閨過夜、慶生，兩人的關係引發討論，對此，張勛傑也透過經紀人做出回應了。

張勛傑、林韋君多次被拍到溫馨接送，張勛傑去年被直擊開車載腳受傷的女方就醫，當時林韋君表示彼此「還在了解及磨合」，而林韋君本月7日過44歲生日時，張勛傑則被媒體拍到在晚上進女方家，他的車子到了深夜還沒開走，甚至隔天一早也還在停車格內，疑似在林韋君香閨過夜、替她慶生。

針對緋聞，根據《三立新聞網》報導，張勛傑透過經紀人表示：「真的只是好朋友」，經紀人也曾向他確認兩人關係，張勛傑曾表示：「（和林韋君）不會有進一步（發展）」，強調雙方只是會一起外出的好友。

其實，張勛傑除了和林韋君傳交往外，他過去也曾和小嫻鬧緋聞，隨著小嫻和金剛分手後，這段緋聞也再被提起，不過，張勛傑則強調，他和小嫻很像家人，本來就沒有在一起，不過，張勛傑也提到，雙方都密切聯絡、互相關心，張勛傑看著小嫻很享受在墾丁的生活狀態，讓身為哥哥的他很羨慕。