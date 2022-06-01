小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）因個性差異，在4月低調終結一年多的戀情。曾和小嫻鬧緋聞的男星張勛傑，日前則表示，他和小嫻都有密切聯絡、關心彼此，張勛傑看著小嫻很享受在墾丁的生活狀態，讓身為哥哥的他很羨慕，隨著張勛傑近日加入八點檔，小嫻也大方留言打氣：「新戲耶！超適合你的角色 加油」，張勛傑還曝光兩人的真實關係。

張勛傑和小嫻曾鬧緋聞，但兩人都否認，隨著小嫻認愛金剛後，傳聞才畫下句點，不過小嫻近期恢復單身，張勛傑也被問他和小嫻有沒有機會？對此，張勛傑則強調，他和小嫻很像家人，本來就沒有在一起，不過，張勛傑也提到，雙方都密切聯絡、互相關心，張勛傑看著小嫻很享受在墾丁的生活狀態，讓身為哥哥的他很羨慕。

隨著張勛傑近日加入八點檔，小嫻留言打氣：「恭喜恭喜，新戲耶！超適合你的角色 加油」，張勛傑大方回應：「媒體朋友很關心妳的近況！體諒一下他們的工作！我的好妹妹」，小嫻則說：「我了解，放心，沒事」。

其實，張勛傑曾問小嫻，要不要找個小鮮肉，不過小嫻則說，隨緣、可遇不可求，她現在享受墾丁的慢生活，張勛傑也大讚小嫻是個豁達的女生。