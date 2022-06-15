林韋君手忙腳亂在撈包包裡的東西。（圖／本刊攝影組）

林韋君與張勛傑因合作《神將少女八家將》結緣而傳出交往，時報周刊CTWANT去年底曾直擊男方開車載女方去就醫，當時林韋君表示兩人「還在彼此了解及磨合」；本刊在六月七日林韋君生日當天，直擊張勛傑的休旅車開進女方家旁巷子，他停好車後提著一袋物品下車，接著直接走進女方居住的社區大門，熟門熟路的樣子儼然也是住戶一般，一直到隔天深夜近十二點，張勛傑的車子仍在原地沒離開，看來是陪伴林韋君度過甜蜜的生日夜。

張勛傑的車子駛入林韋君家巷內。（圖／本刊攝影組）

林韋君在生日當日晚間接近七點時現身自家門口，有一名男子拿著幾個袋子給她，猜測應該是來給壽星送生日禮物，接過大包小包之後，林韋君提著這些物品進門。正好奇張勛傑為何在這重要的日子怎麼沒有出現，他的休旅車便在晚上九點多開進女方家旁巷子，停好車後提著一袋東西下車。

停好車後張勛傑往林韋君家方向走去，沿路不停回頭東張西望。（圖／本刊攝影組）

張勛傑身穿居家休閒裝、背著背包、腳踩拖鞋，邊走還邊回頭，一路上總是小心謹慎的樣子，走到路口也不忘左右觀望、掃視四周，接著直接走進女方居住的社區大門，相當熟門熟路。

張勛傑手上拎了好幾袋物品，不知是否是兩人的餐點。（圖／本刊攝影組）

當晚，張勛傑晚間九點多抵達女方家後，兩人便再也沒有出門，隔天早上九點半，張勛傑的車子仍然停在昨晚停車的位置，沒有移動的痕跡，而擋風玻璃上已經多了一張停車單，直到深夜近十二點，車子仍在原地。

抵達林韋君家前，張勛傑又再三確認後方狀況。（圖／本刊攝影組）

而在前日（六日）中午，本刊也在附近的路邊停車格看到男生的車子，查看停車單時間顯示從開始收費的早上九點開始，合理相信車子一大早、甚至前一晚便已經停在該處停車格。其實本刊去年底便已直擊他大方進出女方住處，然而當時男方也只是說是好朋友，輕描淡寫地回應感情問題，或許是很在意女生的想法，兩人進展得很是低調。

張勛傑直接推門進入林韋君家大門，看得出很熟悉。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導