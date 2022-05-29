李興文曾跌倒昏迷10分鐘才甦醒。（衛視中文台提供）

林韋君在日本東京經歷311大地震。（衛視中文台提供）

閃過人生跑馬燈！衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請林佳儀、李興文、林韋君、祖雄及阿諾分享「生死一瞬間」的驚悚親身經歷；林佳儀透露自己在生第一胎時遇到難產，痛到放棄自然產改用無痛生產的她，好不容易上產房才知道自己是難產，醫生還得先把胎位不正的胎兒塞回子宮才能繼續生產，林佳儀心有餘悸的說說：「如果當時醫生沒有處理好，母女倆就會出事。」

林佳儀說當初生頭一胎的驚險狀況，嚴重到不是胎兒活不成，不然就是自己會出事，原來當初要生產前，林佳儀就抱定要自然產，結果臨盆前讓她整整痛了三天，而且是痛到連一口蛋放進嘴裡都來不及吃下去，下一個陣痛就又來了。林佳儀痛到被送進醫院後，一檢查只開了兩指，根本還不能生，從早上6點進去，到了下午3點，因為林佳儀實在痛太久，醫生決定人工破水處理，原本希望自然產的她，因為連痛好幾天，痛到連起來上廁所的力氣都沒有，才只好要求無痛生產，醫生要求林佳儀不可以用力，因為小孩的頭已經出來了，但是胎位不正卡在產道，林佳儀說如果在古代就是小孩卡到沒氣，不然就是媽媽血流到乾，所以醫生得先把小孩胎位轉正塞回子宮裡，再協助進行生產，還好當下醫生處理得當，她跟小孩平安度過，但因為林佳儀前前後後痛太久，後來整整在醫院躺了兩個禮拜才恢復。

李興文說2016年的時候，太太跟小孩都在美國，只有他一個人在台灣。當時有個深圳電影節活動邀請他出席，因為要準備東西很多，又只能一個人處理。洗澡前看到浴室地板髒，想說先用水沖一沖，等等洗完澡後來清理，走進乾濕分離的浴室洗澡，邊洗邊想電影節活動要處理的東西，洗完走出浴室忘了地板有水濕滑，當場滑倒。加上來不及反應，右邊額頭直接撞擊地板，當下腦袋一片漆黑，開始出現人生跑馬燈，大概10分鐘後李興文終於醒來，大呼一口氣後很勉強的站了起來，一看鏡子發現臉上沒事，沒想到隔天眼睛開始出現血絲，眼睛周圍也浮現瘀青，再隔一天還是搭機去參加電影節活動，等回到台灣後李興文發現眼睛裡有黑點，就到診所去檢查，沒想到醫生一檢查後發現是「視網膜剝離」，情況很嚴重需馬上轉診大醫院處理，隔天到醫院後醫生檢查後馬上安排住院開刀，李興文說開刀時雖然有打麻藥不會痛，但看著刀子戳進自己眼睛裡，還是很可怕。所幸手術相當成功，讓眼睛得以恢復正常。

林韋君在日本311大地震當天飛往東京，落地後便搭上飯店接駁巴士前往位於新宿的飯店，沒想到巴士開上高速公路沒多久，整個車子騰空飛起，林韋君以為車子被撞，接下來整個車左搖右晃有如快倒塌一般，司機立刻緊急停車，坐在巴士第二排的她，親眼看到高速公路上懸掛的指示牌大搖晃，才發現不是車禍是地震。等了好久之後巴士開始慢慢移動，不時有餘震發生，路途中剛好要進入一個隧道，讓有空間幽閉症的林韋君更是崩潰不已，還好一進去後發現是敞開式隧道，讓她稍微心安，沒想到此時又發生大餘震，隧道裡的支柱已經晃到扭曲變形，還有碎屑掉落，車上開始有人嚇到哭，林韋君心想這一趟旅行應該回不了家了，加上地震整個通訊都斷聯，不由得開始盤算自己如果走了可以留下什麼給家人，終於兩個多小時後抵達新宿，但交通大堵塞，只能拖著行李在滿滿逃難人潮中，慢慢走到飯店，一直到晚上9點通訊開始恢復，飯店也終於可以check in，林韋君趕緊打電話回家報平安，聽到電話另一頭媽媽的聲音，才忍不住哭了出來。本集將於5月30日(一)晚上10點在衛視中文台播出。