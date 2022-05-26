永光（1711） 26日召開股東會。去年隨疫情趨緩，營收回升，EPS 0.86元，配發0.5元現金。永光表示，今年適逢50周年，目標營收將超越百億元，年成長8％以上，其中光阻劑出貨量可望成長雙位數，色料、特用化學品、碳粉也將有中高個位數成長表現。

永光指出，目前彩色碳粉供不應求，將投資彩粉新產線，擴大產能；另醫療事業除銷售自有原料藥產品外，正持續接洽新藥公司，積極開拓代工業務，也設立專區生產醫材用特化產品，積極提高稼動率，加速營收成長。

永光去年營收大幅回升至92億元，年增18.5％。今年主要業務銷量可望成長，色料出貨年增6.5％、特用化學品年增8％、碳粉年增7.2％，光阻劑年增10.4％；醫療化學品中前列腺素原料銷量年增雙位數，但其他原料藥可能下滑。

董事長陳建信表示，雖然面臨全球政經風險升高，需求面變數增多、市場充滿不確定性，將努力管控各項費用，逐步提高碳粉售價，反應合理成本，並做好供應鏈管理，提升線上技服能量及雲端推廣能力，快速回應市場變化。搭配利基、差異化新品，持穩推展營運規模。

永光電子化學品涵蓋UV製程正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液、BM、絕緣保護層、高反射層及側邊保護膠，應用包含IC、LCD、LED等；光阻劑打入12吋廠。

聚醯亞胺（PSPI）光阻劑與台廠合作對電動車市場，取得IATF16949車用產品品質認證；第三代半導體SiC拋光液持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發SiC基板製程，將同步受惠。