振興五倍券去年10月8日起發放，雲林縣推出消費滿500元以上可抽特斯拉汽車、Gogoro電動機車，共吸引16萬筆參與，今（18日）進行電腦摸彩，縣長張麗善親自摸特斯拉大獎，律師、消保官見證，幸運兒是30歲的元長鄉的一名家庭主婦，張麗善當場打電話報好消息，得獎者不斷呵呵笑，說無法形容感覺。
活動從去年10月22日啟動登錄平台到今年4月底，吸引16萬筆資料，雲林縣府文化觀光處今（18日）舉行電腦摸彩。
張麗善摸出特斯拉大獎，幸運兒是元長鄉的30歲李小姐，該筆發票是去年10月花4000元所登錄的資料。
張麗善當場打給中獎者，李小姐自述在家帶小孩，丈夫在上班，她從頭到尾呵呵笑，不知道張麗善為何打給她，也忘了傳發票摸特斯拉大獎這事。
當張麗善告知她得大獎了，李小姐頗淡定呵呵笑說「很高興」，張麗善問她心情如何，她回答「不知道怎麼形容」。張麗善則表示，很高興大獎留在雲林縣。
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