台南今天新增6987例，累計確診人數18萬9838人，突破10％人口染疫，市長黃偉哲說，如果全台高峰期下降，希望下周確診人數能慢慢下降，針對下周是否維持停課？他說，颱風還沒過去，仍需嚴加以待，避免前功盡棄，停課與否，明天將公布。

衛生局長許以霖說，台南確診人數起起伏伏，醫療量能目前也可負荷情形下，彈性平衡下，才能兼顧確診病患與一般病患的照護，目前可以看到台中、高雄、台南確診人數的走勢已趨緩。

黃偉哲也持續呼籲家長帶小孩打疫苗，第1劑施打後，4周後將可打第2劑疫苗，他說，台南5到9歲染疫率比全台少4％，推估5到11歲比全台減少4000多人染疫，顯示打疫苗的重要性，他說，明天將於防疫記者會公布兒童打疫苗期程。

由於大家都很關心高中以下學生，下周到底恢復實體上課還是繼續維持遠距？他說，因應疫情走向，會密切研議下周採取實體上課，還是維持線上上課，一方面配合家長方便但也要兼顧防疫需求，目前為止，疫情高峰仍在中南部，仍要嚴陣以待，避免前功盡棄。

衛生局說明，統計至6月14日台南累計確診病例人數百分比約為10.25％，每10萬人口病例數7日移動平均為314.6，若病例曲線呈現緩升，較不會在短時間內對醫療量能造成衝擊，呼籲市民除完整接種COVID-19疫苗、也要配合進行輕重症個案收治分流原則，讓確診者都能接收到最妥適的醫療照護。