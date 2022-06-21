飯店特色為結合遊艇碼頭，期能帶動安平水域遊憩觀光發展。(曹婷婷攝)

飯店泳池一望無際。(曹婷婷攝)

副總統賴清德(右三)參觀福爾摩沙遊艇酒店。(曹婷婷攝)

台南首宗旅館BOT案福爾摩沙遊艇酒店今天開幕，副總統賴清德親臨見證，這是他時任台南市長任內於2017年所簽約，他感謝市長黃偉哲一棒接一棒促成，也感謝業者對自己、對台南及台灣有信心，在疫情之下，逆風開幕，是做了正確選擇。

今天開幕典禮包括賴清德、台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧及酒店董事長謝文祥等人一起見證飯店，該飯店特色為結合遊艇碼頭，期能帶動安平水域遊憩觀光發展。

賴清德說，2017年相中國有財產署這筆閒置土地，敲定在台灣文化起點的安平，催生這座國際級飯店，期間經歷疫情考驗，他有感而發說，疫情這段期間以來，聽到結束營業的不少，開幕的卻很少，感謝飯店業者對這塊土地有感情，堅定地走下去，「經過兩度疫情，逆勢開幕，很不簡單。」

賴清德也肯定台南市府團隊，他說，近來遠見民調公布各縣市滿意度調查，黃偉哲率領市府團隊獲得75.9％滿意度，六都名列前茅，觀光旅遊更是六都第一、全台第二，他也請在場貴賓給黃偉哲及市府團隊掌聲鼓勵。

黃偉哲致詞特別說，感謝國有財產署南區分署提供國有地與市府共同合作開發，尤其要感謝副總統賴清德，慧眼獨具相中該地點，「如果地方政府、國產署都不動作，這個地方現在將是一個髒亂環境死角，但是，現在將它擦亮、變成安平明珠」，他說，有願景、有遠見的執政者，能夠讓地方、讓國家一起繁榮。