台南市長黃偉哲今天與前職棒選手郭泓志在板橋大遠百拍賣台南優質芒果，遠東集團董事長徐旭東各以新台幣1萬元，標下南化區愛文芒果禮盒、精選培育的超大玉文芒果禮盒各1盒。

台南市政府農業局偕同當地區農會今天在板橋大遠百舉辦「2022台南國際芒果節」，行銷芒果。行政院農業委員會農糧署主任秘書陳啟榮致詞表示，台灣水果品質好、知名度高，深受國內外消費者喜愛。

陳啟榮說，今年台南地區芒果受到1月至3月的雨水影響，產量減少3至4成，以往15萬5000公噸年產量，減少為9萬7000公噸，國內消費者如果可以購買到，也是一種福氣。

他指出，在台南玉井區、南化區、楠西區、左鎮區、官田區及大內區，芒果季在產區都有採果體驗及芒果料理DIY活動的農遊體驗活動，很適合親子參加並與農友互動，是很好的食農教育。

黃偉哲今天與台南出身的前職棒選手郭泓志在展售會一同拍賣頂級愛文芒果等禮盒，黃偉哲說，台南市芒果種植產量及面積均占全台50%，每2顆芒果就有1顆來自台南，今年產量減少3至4成，價格雖較高，但仍將最好的芒果留在國內販售。

黃偉哲表示，南化區愛文芒果種植山坡地日照充足，色澤鮮艷；玉文芒果，由愛文與金煌2品種培育而成，優質的每顆重達800至900公克，甚至比臉還大，是由今年獲得農委會「永續善農獎」得主林易辰所栽種培育。

最後2箱芒果禮盒都由徐旭東各以1萬元價競標拍得，並額外訂購5箱芒果。徐旭東指出，黃偉哲北上親賣芒果，是有衝勁、了不起的官員。（編輯：戴光育）1110625