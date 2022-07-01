電子化台南好康券提供許多食衣住行的好康。（洪榮志攝）

台南市政府為搶攻暑假旅遊商機，1日宣布結合全市上千家食、宿、遊、購、行等商家，首度推出「電子化台南好康券」，即日起至9月30日只要入住台南的合法旅宿業，就可免費搭乘大台南公車及獲得活動店家的電子優惠券，還有電子集章四重送活動月月抽好禮合計超過300個獎項，希望吸引全台民眾到台南遊玩。

市長黃偉哲指出，2020年起市府連續2年推出的台南好康券活動，均獲得廣大遊客熱烈回響，使用滿意度高達8、9成；為振興台南觀光產業，2022年升級推出「電子化台南好康券」，不僅提供更多好康，活動期間只要前來台南住宿，除可享受許多食衣住行的好康，搭車也十分便利，歡迎大家利用暑假前來住宿享好康。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，今年台南好康券活動期間，民眾只要入住台南的合法旅宿，先掃描放置於旅宿業的QRcode，並登錄活動官方網站註冊會員後，再進入網頁畫面填寫好住宿資料，即可領用台南好康券電子券，享有多項專屬的旅遊優惠，

其中，交通部分下載電子免費乘車券，可於限定期限內，免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，還可以超值價加購台鐵台南1日票、雙層巴士1日票，租車也有優惠。景點門票部分，赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館、台南市美術館、十鼓文創園區、江南度假村、頑皮世界等熱門景點，都可憑店家電子優惠券享有門票優惠。

至於餐飲、購物部分，也提供百家以上安心餐廳、伴手禮店家、觀光工廠、休閒農場、百貨公司等多項優惠，遊客退房後還可繼續在台南玩。

郭貞慧說，今年更首度結合台灣高鐵及全市近百家知名餐酒館，除於高鐵假期推廣台南好康券外，也要讓遊客體會台南別具風情的夜生活。

觀旅局強調，今年台南好康券電子集章四重送，月月抽好禮，民眾於活動期間入住台南，註冊會員、登錄住宿資訊後即可參加第一重抽獎；活動期間至全市千家合作商家，掃描QRcode線上集章（食宿遊購行5類），收集「1款宿章」及「其他2類各1個」，即可參加第二重抽獎，如果民眾購買高鐵假期套票，且目的地為台南，上傳高鐵假期套票截圖，還可多1次當月抽獎機會；集滿5款章（食宿遊購行）則可參加第三重抽獎；前往活動官方網站點選「填寫問卷抽好禮」，完成問卷內容後，可獲得參加第四重抽獎的資格，總獎項超過300個，除了飯店住宿券、餐券外，還有多項台南特色伴手禮、安平遊港遊運河船票、豪華帆船遊艇遊、光陽機車i-One都會版（充電）機車等多項大獎。