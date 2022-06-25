台南市長黃偉哲今率領台南各大農會與業者北上新北板橋大遠百行銷台南芒果，現場黃偉哲與球星郭泓志拍賣南化和比臉還要大的玉文芒果，兩箱各以萬元拍出。

今在板橋大遠百舉辦的「2022台南國際芒果節」記者會暨展售活動，包括遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳也都到場；現場還請來出生在台南、是台灣第一位在美國大聯盟擊出全壘打的職棒選手郭泓志來到現場，跟黃偉哲一起舉辦芒果競標。

台南市農業局表示，台南改良種芒果種植面積共有6936公頃，產量及種植面積均佔全台50％，每2顆芒果就有1顆來自台南，今年因氣候緣故導致芒果產量減少3到4成，更加物以稀為貴。

黃偉哲說，台南芒果比較沒有產銷問題，但他有責任讓全台民眾認識台南芒果，今年產量減少，仍把外銷量拿過來讓內銷市場，希望讓消費者知道價廉物美，又非常好吃的台南芒果。

今日由黃偉哲與郭泓志聯手競標的芒果有兩組，一組是種植在南化區的頂級愛文，由於南化具有白堊土和青灰岩地形、此批種植於山坡地的芒果日照充足，因此芒果色澤鮮艷又名太陽果，這個頂級禮盒是從重量550g以上的果實中萬中選一，推出限量2顆1盒的頂級禮盒。

還有一組是由今年獲得農委會永續善農獎的得主林易辰所種出來、精選培育出的超大玉文芒果，由愛文及金煌兩個品種的培育而成，每顆重達800-900克重。最後兩箱都由一萬元價格拍出，得標者就是徐旭東。

台南市農業局長李建裕則表示，在芒果季期間在玉井區、南化區、楠西區、左鎮區、官田區及大內六個芒果的產區都有採果體驗及芒果料理DIY活動的農遊體驗活動，很適合全家大小一起參加。