台南火車站前新地標、日系時髦都會酒店「禧榕軒大飯店」將於7月15日起試營運；基地內保留百年老榕樹為名，象徵旺盛的生命力，並以「體驗、食采、美學」為精神，讓旅客深度探索台南在地體驗。Klook將於7月1日早上10點獨家開賣禧榕軒大飯店，至7日前雙人房含早餐最低2,828元，限時26折起，讓期待體驗日系時髦感的旅客，能夠在試營運期間第一時間搶先入住，還能安排個台南在地小旅行，感受漫遊台南的魅力。

禧榕軒大飯店打造日系時髦感，客房留白保留原木質感，空中花園泳池將成為新時尚景點即將於7月15日開始試營運的「禧榕軒大飯店」，位於台南北區，靠近台南火車站，交通位置便利；飯店客房數約180間，共有7種房型，每間都擁有大面開窗延伸至室外的通透感，能欣賞市景或園景，令人感到自在放鬆；當夜色漸暗，透過百葉窗折散出幽微光影與室內燈光交織出豐厚的韻味。以畫龍點睛的「留白」結合原木質感，演繹現代簡約新和風，呈現出高雅脫俗的品味，一種純粹的、原始的生命力在房間裡蔓延，將旅人帶回初心的源頭。

禧榕軒大飯店餐飲標榜傳遞日式旬味為飲食文化，其中「榕廷百匯餐廳」以日本飲食傳統「不旬不食」的精神為主軸，活用當季在地小農食材-台南虱目魚、火燒蝦仁、將軍牛蒡、白河蓮藕、東山柴燒龍眼等鮮美食材劃開晨食序幕，以「少即是多」的概念縮短料理時程，保留產地原味。餐廳並規畫素食區、親子區，兼顧不同的飲食需求。餐廳內裝以高雅、內斂的原木紋理、不銹鋼鍍鈦茶鏡等設計，將庭園與餐廳融為一體。從餐點搭配、服務流程到杯盤選用，享受頂級體驗的同時，也能從餐盤中感受時髦Vegan元素，展現返璞歸真的魅力與品味。

「榕廷百匯餐廳」以日本飲食傳統「不旬不食」精神為主軸，透過鮮美食材為你劃開晨食序幕 餐廳內裝以高雅、內斂的原木紋理、不銹鋼鍍鈦茶鏡等設計，將庭園與餐廳融為一體。從餐點搭配、服務流程到杯盤選用，享受頂級體驗的同時，也能從餐盤中感受時髦Vegan元素。

為了讓期待已久的旅客搶先開箱體驗，Klook與禧榕軒大飯店合作推出搶先獨賣價，經典雙人房含早餐2,828元，豪華家庭四人住宿含早餐也5,328元，除了能第一時間感受台南日系時髦感，還能體驗空中花園泳池、親子戲水池，健身房等，以及「府城嗨吧」中的京盛宇原葉茶、得意蝦餅、瓜瓜園爆米花、樹頂蘋果汁，獨家優惠價於7月1日早上10點在Klook上開賣，可預訂7月15日至9月12日的房晚。