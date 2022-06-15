金門今(15)日新增75名新冠確診者，累計3645例。縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今(15)日新增75名新冠確診者，累計3645例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(15)日新增75名新冠確診者，累計3645例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(15)日新增75名新冠確診者，累計3645例，並新增1名94歲長者死亡個案。縣府表示，全縣國小在13日復課後，昨出現1例快篩陽性確診個案，該班級停課改採線上教學3天。另有1名未到校在家居隔陰轉陽，各校持續注意學童健康狀況。

金門今(15)日新增75名新冠確診者，累計3645例，目前收治中49例，其中無症狀或輕症40例、中症9例；確診者居家照護560例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者138人，目前居家隔離252人，解除居家隔離57人。

縣府說明，今(14)日新增1例死亡個案，為94歲長者，有失智症病史，臥床多年，未接種疫苗，不幸於昨(14)日辭世。衛生局呼籲年長者，接受完整疫苗接種，以防止發生重症。

另有關今日議會專案報告中，董森堡議員質詢之未經EUA認證授權之家用快篩劑一事，衛生局呼籲，鄉親若有自國外輸入快篩試劑產品供個人自用之使用需求，注意不得轉賣；另外因沒有通過衛福部核准EUA授權，其結果也不能做為確診之判斷依據，快篩陽也不能視同確診，更不能用來向保險公司請領理賠，鄉親應注意相關規定，才不會權益受損。

董森堡議員也提及美國快篩試劑品牌「Flowflex 富樂」傳出有瑕疵，縣府表示，食藥署已宣布，下令業者全面回收，民眾如有發現上述產品，請勿購買使用。

針對國小13日復課，縣府共提供4970劑快篩試劑，供各校教職員生於復課前1日進行快篩，經各校回報後，計有8位學童在復課前快篩陽確診，均已依收治及居家照護機制處理。周二國小有1例快篩陽性之確診個案，該班級停課改採線上教學3天；另1名為未到校在家居隔陰轉陽。

另幼兒園採多元教學方式，家長如有需求，仍可以到校。目前共有200多名幼童到校，各校均符合相關清消與防疫的規範，縣府也請家長們放心。