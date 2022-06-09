南韓35歲知名男歌手兼演員李昇基，近期因與女星李多寅的戀情曝光而頻頻登上新聞版面。不久前李昇基才因出道18年，特別在未公開的官方粉絲團上PO文透露公開戀情的真實心境，並否認分手傳聞，沒想到近日卻又遭媒體爆料，他其實早將自己先前所買破億的房產，登記在女方名下，令粉絲們超驚訝。

根據南韓媒體的報導，李昇基曾在2020年時，於首爾城北洞買下一戶價值56億3500萬韓幣（約新台幣1.3億元）的豪宅，並將此處登記為他個人工作室「Human Made」的營業場所，但近期卻被人發現該處的內部理事，已被改為李多寅的本名「李珠熙」（이주희），令外界猜測兩人已做好結婚的打算，意外在網路上引起熱烈討論。對此，女方經紀公司僅表示「由於是演員私生活，無法給予回應」。

事實上，李昇基與小6歲的女星李多寅於去年認愛後，女方家的黑歷史便不斷被挖出。李多寅雖出道以來並無劣跡，但她的生父林榮奎卻早年曾因涉嫌詐欺、性侵而遭到關押，她的演員母親甄美里則是曾涉及內線交易賺取暴利；繼父李洪憲在擔任生技公司會長時，也曾涉嫌非法炒股獲得鉅額利益，使多名受害者因此輕生。李多寅也因複雜家庭背景引起當地民眾的反感，更無法接受她與男神李昇基交往甚至結婚，所以消息一出後網路上又再度出現唱衰兩人感情的聲浪。