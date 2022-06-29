香港女星薛凱琪不只擅長歌唱，更有2部賣座電影《早熟》和《分手說愛你》為代表作，之後還有經營個人服裝品牌，演藝事業相當成功，直到和成龍兒子房祖名交往，因故慘被封殺，淡出多年。現年40歲的薛凱琪近期出戰選秀綜藝《乘風破浪》，美貌幾乎神凍齡，日前又大方曬出素顏，堪比大學生。

最近薛凱琪在《乘風破浪》一群女星中，童顏加上曼妙纖細身材，除了她的實力，美貌更常引起觀眾討論，難以置信她居然已經40歲；日前薛凱琪在「小紅書」上分享保養心得，更大方素顏，絲毫不見老態，甚至有網友看傻眼，驚呼「說是大學生我都信」，看出她狀態保養得有多好。

薛凱琪大方秀素顏。(圖/ 摘自薛凱琪IG、薛凱琪小紅書)

薛凱琪2003年以歌手身分出道，2005年轉戰電影圈，拍了第一部電影《早熟》，讓她成為千萬票房女演員，卻也在這時候相識相戀房祖名；但這段戀情飽受爭議，因房祖名本來和戴佩妮熱戀，為了薛凱琪狠甩戴佩妮，讓她一度像是「小三」。

而薛凱琪和房祖名在一起4年過得很坎坷，房祖名非單身卻屢傳緋聞，薛凱琪忍無可忍，也跑去和富二代Aaron搞曖昧，她以為可以讓房祖名吃醋，結果男方竟然主動提分手。而房祖名父親成龍想替他洗白，開始爆料薛凱琪負面消息，導致曾有「楊千嬅接班人」封號的她，慘遭封殺，形象跌落谷底。

在淡出演藝圈的幾年薛凱琪偶有戲劇作品，直到2020年才推出單曲正式重回香港樂壇，被大讚歌唱實力不輸當年，超凍齡顏值更是讓粉絲又淪陷。