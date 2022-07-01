不少女性邁入中年後，身材保養得宜，獲得美魔女稱號，但一名46歲的2寶媽，原先生完孩子胖到70多公斤，但靠著運動、飲食瘦了下來，女兒貼出媽媽照片後讓網友暴動，直呼根本就大學生。

女網友在《Dcard》PO文表示，自己媽媽46歲，身高有168公分，生下她和弟弟時一度胖到70幾公斤，身材嚴重走樣，但靠著驚人的毅力成功瘦下來。

女兒貼出媽媽現在的照片，讓網友暴動直呼根本大學生。(圖／Dcard)

原PO表示，媽媽每天運動從不間斷，但不是去健身房，都是居家跳繩25分鐘、睡前橋式(臀橋)200下，同時嚴格控制飲食，包括每天喝2000CC的水，也不碰炸物，平日晚上六點後不吃東西，不吃外食自己煮飯，只放少油少鹽，嚇得爸爸急喊「再瘦下去屁股都不見了」，橋式才減少到150下。

原PO也附上一張媽媽等捷運的照片，雖然臉部用圖案擋住，但修長的大腿，加上年輕的穿著，渾身透露出年輕的氣質，讓她忍不住大喊「可以別讓女兒這麼有壓力嗎」。

網友看到照片後也驚呼：「那雙腿是怎麼回事，也太修長了」、「這樣跟我說46歲？我才不信」、「這根本大學生吧」、「身材也太好了」、「臀橋200下也太狂」、「這毅力根本超人吧」、「會覺得這很正常的，想必沒體驗過生小孩肚子撐大不舒服的感覺」、「光這毅力和自律就讓人尊敬」。