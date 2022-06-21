新光三越A8 B2全新登場 全台首發店：The Maple Mania楓糖男孩。（新光三越提供）

新光三越信義A8 B2全新登場，米其林甜點kafeD 年輪經典蛋糕香檸羅勒。（新光三越提供）

新光三越持續挑戰創新、在疫情下積極投資改裝，今年全台新光三越共有41項改裝計畫，改裝規模較往年增逾5成。而12年來，「餐飲」亦在每年的改裝計畫扮演關鍵角色，創造多項百貨之最，包括餐飲年營收2015年起，年年突破百億元規模、攜手220個品牌，逾400個餐飲櫃位，一年服務逾2千萬人次，而線上餐飲服務skm eats，年均也提供315萬組會員使用。

新光三越也睽違10年迎來大改裝，A8館食尚新殿堂6月23日起登場，力求創造市場差異化，包括百貨獨家四川蘭芳麵食館、米其林甜點kafeD、世界第一烘焙軟餅乾Mrs. Fields、東京車站五連霸人氣伴手禮The Maple Mania楓糖男孩全台首發店等，A8食尚新殿堂將攜手超過60家餐飲品牌。

而看好超市業績穩健上升，「新光三越美麗市場」也搭上A8美食街睽違10年的改裝計畫，以滿足A8家庭客層的六大主題專區，包括「四季旬味」產地新鮮直送生鮮食品、「調味集錦」匯集世界各國調味品、「低溫選物」網羅網路口碑、名店直送美食、「鮮食調理」提供即食便利包及鍋物，還有首度規劃的「安心童樂購」兒童專區，為爸媽食安把關，提供韓國輔食第一名品牌BEBECOOK，及歐洲、日本嬰幼兒各式副食品、寶寶粥等，最後「主題策展區」推出常態性趨勢商品、國內外地方物產特展等。