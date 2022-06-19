食藥署17日晚間公告通過美國Novavax疫苗入境，開放18歲以上成年人施打，也是台灣第五款新冠肺炎疫苗，讓民眾選擇更多樣化，不過就有心臟科醫師示警，根據國外實驗結果，發現年輕男性施打Novavax，出現心肌炎的機率最高。

根據《TVBS》報導，台安心臟科醫生林謂文表示，美國FDA數據指出，Novavax的3萬人臨床實驗中，出現5例施打後發生心肌炎與心包膜炎的副作用，曾一度要求廠商在疫苗外包裝上加註警語，廠商則以沒有明確證據可證明副作用與疫苗有直接關聯拒絕。

林謂文說，僅3萬人的實驗，就出現5例心肌炎，比例的確值得注意，而這5例幾乎都為男性，其中又以年輕男性為主，不過他強調，實驗分母還是偏少，所以也無法斷定疫苗與心肌炎關聯，仍需等待進口後進一步觀察，但必須提醒有這個風險。

林謂文表示，高端目前仍處三期試驗中，同樣是蛋白質疫苗，或許也可以藉此觀察這類疫苗對於心肌炎的關聯性。