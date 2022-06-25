南投縣25日在13鄉鎮衛生所開設兒童疫苗第2劑接種站，接種總人數達1109人，接種率為21.3％。（南投縣衛生局提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣25日在13鄉鎮衛生所開設兒童疫苗第2劑接種站，接種總人數達1109人，接種率為21.3％。（南投縣衛生局提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣衛生局長陳南松25日表示，南投縣新冠疫苗接種率，在老的、小的都等同或高於全國平均值，但是活躍於職場的中壯年族群就不是很理想，全低於全國平均值，30歲至49歲第3劑接種率落後全3.9％；50歲至64歲第3劑接種率落後3.2％，呼籲民眾盡速至合約院所接種，「有注有保庇」。

衛生局指出，南投縣分齡新冠疫苗接種率，5歲至11歲第1劑為79.9％，高於全國平均值；65歲以上第1劑為86.1％，與全國平均值相同，另第2劑及第3劑各在86.7％、76.8％，都相當高。屬於中壯年的30歲至49歲，第3劑接種率為73.3％，落後全國3.9％；50歲至64歲的第3劑接種率72.5％，落後全國3.2％。

「有注有保庇！」衛生局長陳南松說，從30歲至64歲的中壯年，是在職場最活躍的族群，社會活動力最旺盛，不要輕忽防疫工作，盡快安排時間施打疫苗。

在兒童疫苗接種部分，陳南松表示，採多元化服務，25日在各鄉鎮衛生所接種；6月27日至7月8日安排合約院所醫療團隊於校園接種，也可攜帶幼兒健保卡及黃卡自行到院所接種。25日在13鄉鎮衛生所開設5歲至11歲的兒童BNT疫苗及6歲至11歲的莫德納疫苗第2劑接種站，接種總人數達1109人，接種率為21.3％。

衛生局並提醒，65歲以上長者接種第3劑已滿5個月，在7月31日前接種第4劑疫苗，都有送500元衛教品及2支快篩試劑，送完為止，請盡速至合約院所接種。