嘉義縣今各鄉鎮市確診人數統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央流行疫情指揮中心日前已放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，嘉義縣考量omicron傳播力強，機構住民多屬失能、多重慢性病長者，經昨天的防疫應變會議決議，住宿型長照機構7月15日前仍維持禁止探訪，醫院住院病人陪、探病比照中央有條件開放探視，並視疫情狀況滾動式調整。

嘉義縣今公布808人確診，有症狀172人，無症狀636人，年齡介於3個月至98歲，12歲以下87人，65歲以上117人，累計12歲以下染疫幼童6216人，65歲以上也有6959人，目前居家隔離727人，輕症居家照護5605人。

縣長翁章梁表示，全國專責病房的收治人數，29日首次降到6000床以下，嘉縣專責病房空床率也有56％，同樣脫離收治高峰期，雖中央已放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者、陪住者有條件免除篩檢，但考量嘉縣仍處於高原期，經審慎評估後，決議延長住宿式長照機構禁止探訪措施至7月15日止，再隨疫情狀況滾動調整，此外，醫院住院病人陪（探）病部分比照中央有條件開放探視。

衛生局長趙紋華說，防疫走向與「病毒共存」的模式，民眾也逐步回歸正常步調，但境外移入BA.4及BA.5病例有增加情形，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與風險管控，中央已公布，7月1日起仍維持現行防疫措施，並擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，在第3劑接種滿5個月後，接種第4劑疫苗。

趙紋華提醒，打疫苗仍是防疫關鍵，有關ACIP專家建議6個月至5歲幼童接種默德納疫苗部分，衛生局已著手規畫。

長照機構高原期翁章梁趙紋華中央流行疫情指揮中心ACIP