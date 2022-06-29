新竹縣29日新增981例COVID-19本土確診案例，分別為503名男性和478名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下149人，65歲以上90人，多數集中18至64歲青壯年，約占70％。統計至6月28日止，新竹縣今年累計確診人數9萬3123人。

新增981例地區分布為竹北市355例、竹東鎮166例、湖口鄉148例、新豐鄉102例、新埔鎮52例、關西鎮43例、芎林鄉32例、橫山鄉16例、寶山鄉31例、北埔鄉12例、峨眉鄉5例、尖石鄉12例、五峰鄉7例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1326人，居家照護列管人數6380人。

竹縣衛生局提醒，目前國內Omicron仍是社區流行階段，5至11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。還未完成第1、2劑接種者，請儘速接種。請接種疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。