5～11歲兒童第2劑疫苗22日起開打，而6個月～5歲幼兒的莫德納疫苗也預計在7月中旬開打。專家表示，去年台灣疫情控制得好，兒童接種疫苗的重要性被質疑，今年Omicron疫情升溫後，美國的兒童感染機率增加了5倍，很多醫院都遇到大量兒童住院，加上台灣當前防疫策略已走向共存，兒童接種疫苗利大於弊，全世界都建議接種。

台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅今出席「全心守護婦幼，預控即時行動」研討會時指出，過去各界覺得新冠肺炎對兒童不嚴重，多數感染後都是輕症，很長一段時間，兒童打疫苗的議題很有爭議，尤其在疫情不嚴重的台灣，兒童接種疫苗的重要性遭到質疑。

不過，後來局勢已有所改變。呂俊毅表示，Omicron疫情出現後，美國的兒童感染機率增加了5倍，很多醫院都遇到大量兒童住院，不再像去年那樣，很少兒童被感染、住院，甚至演變為重症。

根據過去臨床試驗結果，12～15歲青少年接種輝瑞／BNT疫苗的保護力為百分百，而5～11歲兒童接種的保護力與青少年類似，高達90％。疫苗上市後的真實世界數據則顯示，面對具有免疫逃脫的Omicron，青少年接種輝瑞／BNT疫苗的保護力剩不到50％，但對重症的防護仍高達7、8成。另1篇涵蓋11歲以下兒童的數據也顯示，預防感染的效果不好，約僅6、7成。整體而言，雖然兒童接種疫苗，對保護感染的效果不好，但是即便感染也不太容易重症，非常值得打。

除了效果，呂俊毅表示，大家關心的重點還有疫苗副作用，mRNA疫苗接種後的心肌炎多出現在年輕男性，以輝瑞／BNT疫苗為例，好發於15、16歲青少年，成人則少很多。大多數的心肌炎，都發生在第2劑mRNA疫苗接種後的2、3天～1周內，會出現胸悶、胸痛、呼吸喘、心悸等症狀，但多數都不用更特別治療，休息後就會好起來，好了之後也沒有留下後遺症。

呂俊毅表示，兒童接種疫苗後出現心肌炎的風險低，高風險年齡層是青少年。不打疫苗者，染疫後一樣會有心肌炎，甚至有更多其他的風險，接種疫苗所能預防的住院，遠多於接種後因副作用產生的住院，美國CDC仍強烈建議兒少接種疫苗。去年台灣疫情控制得好，兒童疫苗的接種另當別論，不過今年防疫策略走向共存，兒童感染雖症狀輕微，但仍會有重症，如多系統炎症徵候群（MIS-C）、腦炎、中風等風險，接種疫苗利大於弊，全世界都建議接種。