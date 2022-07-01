因疫情而在暑假暫停閉園2年的六福水樂園今（1日）終於盛大開幕，並喜迎10周年慶，首日現場就湧入3000人搶先體驗北台灣的戲水天堂。開幕典禮由開南大學競技啦啦隊以精彩表演揭開序幕，接著還有球場女神樂天女孩帶來熱歌勁舞炒熱首日氣氛。

園區內最強消暑設施也是全台唯一的「冰凍滑道」人氣紅不讓，在大太陽底下一衝而下，超冰6°C低溫加上速度感，瞬間暑氣全消，還有超刺激飛天梭立體滑道「海神飛艇」、造型像滑板運動的Ｕ型池「天旋地轉」、俯衝直下「急速飛魚」及UFO造型的「大漩渦」等，都是暢快消暑的玩法。

六福村主題遊樂園的部落狂歡慶典也於同日火熱登場，「轟炸水派對」正式開趴，民眾們走入中央魔術噴泉，和水戰士、比基尼女郎大玩水仗，感受濕身快感。六福水樂園歡慶10周年，邀請全台年輕朋友一起秀青春，即日起至9月18日止，憑本人學生證，暢玩水樂園轟凍價399元；搭配六福村主題遊樂園一起玩，上官網商城購買水陸聯票，再贈漢堡吉祥物酷杯套餐，每人有999元的優惠價。

想要更超值玩透透，關西六福莊推出「Cool瘋樂園~暑假住房專案」，每房每晚9900元起+10%，就能3人入住剛果原野客房2天1夜，含早餐3客、兒童水槍1份、酷星冰雪糕1支，還有六福村2日入園手環3人份，可以玩翻水陸雙樂園；即日起至7月14日間入住，秀出滿三劑疫苗接種紀錄卡，再享暑期平假日均一價優惠，假日皆不另加價，還可再直接折抵含稅後的房價1300元，額外出示已接種之兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，再額外贈送至多2位兒童免費入住。