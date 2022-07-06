1名人妻日前因疫情已失業8個月，原本小吃店工作月薪3萬多，現在收入全無，她只好低頭向丈夫要生活費每月5千，而丈夫竟說「從明天開始，陪我做一次，給你500元」，讓她崩潰說「用身體換生活費？」網友則留言「太少了吧」、「可見你是不是關機很久了」。

該名人妻在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她原本在小吃店工作，月薪有3萬多，但這2年因為疫情導致失業，已經連續8個月沒工作了，原本她每個月都會拿2萬元給丈夫維持家計，自己留1萬作為日常生活開銷，但後來因為失業毫無收入，只能省吃儉用。

人妻因疫情失業8個月，她只好低頭向丈夫要生活費每月5千，而丈夫竟然說「從明天開始，陪我做一次，給你500元」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該人妻最後真的受不了，向丈夫提說希望每個月能有5千元零用錢，能拿來買衣服、作為雜用，而丈夫得知竟開口說「從明天開始，陪我做一次，給你500元」，讓該人妻超級傻眼，事後將此事分享在網路上，標題寫「用身體換生活費？一次500 ？」

其他網友留言說「我給2000」、「雖然妳老公的作法有點奇怪，換個角度想，如果很久沒做愛還沒離開妳，或是找外賣、小三，也是蠻難得的」、「先說看看妳多久沒給妳老公了，感覺就是不對勁」、「可見你是不是關機很久了」、「太少了吧！外面都不只這個價格」、「這是暗示說你比外面的便宜」。