金門新增152例新冠確診，累計5806例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門新增152例新冠確診，累計5806例。兒童BNT第2劑疫苗今天開打，首日48人完成接種，目前迄未接獲不良反應通報。

縣府說明，金門今日新增152名確診，累計5806例。目前收治中63例，其中無症狀或輕症59例，中症4例；確診者居家照護671例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者170人，目前居家隔離347人，解除居家隔離160人。

縣府表示，5歲至11歲兒童BNT第2劑疫苗，應接種同廠牌疫苗，不可以混打，截至今(5)日中午止，計48人完成接種，目前並無接獲不良反應通報，縣府將繼續追蹤施打疫苗的學童狀況，各衛生所也會根據期程持續接種。

縣府提醒，家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種，以提升兒童的保護力。另因故無法配合學校規劃接種時間或旅臺的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所預約接種。