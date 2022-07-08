死亡增131人！本土+30314 莊人祥：降幅慢

國內今天新增3萬314例本土個案、163例境外移入個案、131例死亡個案。本土個案分布為新北4640例、台中3851例、高雄3291例、桃園3236例、台北3838例、台南2419例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本土個案數比昨天降了1050例，和上週相比少了5385例，如以一周趨勢來看仍有下降，但幅度不如前幾周。

今日新增30,314例本土，為14,000例男性、16,295例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(4,640例)、臺中市(3,851例)、高雄市(3,291例)、桃園市(3,236例)、臺北市(2,838例)、臺南市(2,419例)、彰化縣(1,688例)、屏東縣(1,191例)、雲林縣(881例)、苗栗縣(838例)、新竹縣(742例)、宜蘭縣(691例)、南投縣(664例)、新竹市(642例)、嘉義縣(590例)、花蓮縣(562例)、基隆市(436例)、臺東縣(376例)、嘉義市(343例)、澎湖縣(194例)、金門縣(180例)、連江縣(21例)。

今日新增131例死亡，為72例男性、59例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、82例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至7月5日，死亡日期介於5月14日至7月5日。

中重症與死亡比例。（圖／指揮中心提供）

今日新增163例境外移入個案中，為91例男性、71例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國、越南及印度(各4例)、泰國及法國(各3例)、韓國及加拿大(各2例)、英國、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、德國及瑞士(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日介於6月30日至7月7日。

指揮中心統計，今年1月以來，國內共有396萬5690例本土個案，包括1萬7656例中重症，其中6606人死亡，染疫致死率為0.17％；輕症和無症狀佔99.6％。