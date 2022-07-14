疫情衝擊勞動市場，提供民眾公部門短期就業機會的「安心即時上工計畫」延長一年，新北市結合環保局、動保處、稅捐處及各區公所等24局處，共釋出733個職缺。其中，環保局提供超過600職缺，可加碼每月最高2000元防疫津貼，工作內容包含道路清掃維護、疏濬水溝、協助垃圾清運及廚餘回收等。其他局處職缺，則以環境清潔、引導洽公民眾體溫量測及酒精消毒等防疫工作為主。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自2020年4月起，與中央合作推出安心上工「安心即時上工計畫」，迄今已成功協助7303人上工，未來會再持續與各局處盤點職缺，分批釋出工作機會。只要年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶，經推介上工後每小時核給168元津貼，每月最多上工80小時，最長補助960小時。

就業服務處表示，市民朋友們若想進一步了解或申請「安心即時上工」職缺，可於上班時間電洽各就服站台或免付費專線0800-091-580，會由專人為您服務。

除親至站台辦理外，也可以透過「台灣就業通」網站線上查詢及申辦。針對時數已屆滿離職的安心上工人員，就服員會透過電話追蹤並一對一評估狀況，搭配運用就業促進工具協助進入一般職場。

另外，新北市就服處7月起也推出週週有徵才活動， 19日在蘆洲長安市民活動中心、20日在永和溪洲市民活動中心、21日三重體育館、27日崑崙公園市民活動中心、28日三重永盛市民活動中心。活動詳情可至「新北市人力網」查詢。