中央流行疫情指揮中心今天表示，排除1例新冠肺炎死亡個案，台北市80多歲女性於5月11日死亡，診所6月24日通報，指揮中心已於6月27日公布，但經衛生局檢視該個案未PCR採檢，不符合當時病例定義，因此排除為新冠死亡個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，一名台北市80多歲女性於5月11日在家中死亡，經快篩陽性，因此診所開立的診斷書有列入新冠肺炎陽性，但當時指揮中心尚未將「快篩陽性視為確診」列入病例定義，因此衛生局後來確診排除。

指揮中心今年5月26日修改確診病例定義，即「快篩陽性視為確診」，而該名80多歲女性於5月11日死亡，當時不符合確診定義。羅一鈞補充說明，如果家屬先前已向衛福部申請死亡慰問金，將不予以追回。

羅一鈞說表示，此案應為國內首例排除死亡個案，目前並未針對死亡個案全面清查或盤點，應是各衛生局主動了解，或是家屬有進一步釐清的需求。