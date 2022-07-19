中央流行疫情指揮中心7月1日公布重複感染定義為「發病1到3個月內症狀惡化」，目前累計639人。但有醫師分享案例，竟在短短25天二度確診，並提出疑問：重複感染是否可再次使用清冠一號公費治療？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，只要經醫師研判為二度感染並完成通報，無論是西藥抗病毒藥物或中藥清冠一號，都有提供療程補助。

兒童急診科醫師吳昌騰在臉書發文分享，一名友人已接種3劑疫苗，沒有慢性疾病也不抽菸，卻在短短25天內兩度確診，且症狀比第一次感染更明顯。吳昌騰點出兩大問題，一是重複感染定義是否需滾動式調整，二是清冠一號是否可以第二次公費使用？

羅一鈞表示，國內重複感染定義是「1個月以上」就可以進行重複感染通報，不會做額外篩選，相較於其他國家60天或90天定義還要寬鬆；如果是小於30天經醫師判斷可能為重複感染的情形，屬於較少見的案例，無法循一般通報機制，會被系統自動篩選掉，還是請醫師和衛生局連絡後，以人工手動方式研判。

羅一鈞說明，只要是經醫師研判確診通報，無論是西藥的口服抗病毒藥物或中藥的清冠一號，都會針對隔離期進行療程補助，不會核刪，只要有通報紀錄，醫師就可以完成相關藥物申請及開立。

據統計，自7月1日公布重複感染定義以來，國內累計639人通報，屬於Omicron重複感染；自新冠疫情發生以來，國內已有2382例二度確診通報紀錄。