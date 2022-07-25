根據衛福部去年（110）死因統計，癌症蟬聯第40年國人死因榜首，但近兩年受到新冠疫情影響，癌症篩檢總量比疫情前下降23.4％。台大公衛學者陳秀熙提醒，癌症從無症狀到有症狀大約需2到5年，而疫情至今2年多，過去國內推動癌篩的成效「保證期」將至，呼籲民眾回歸新常態生活時務必重拾癌症篩檢，否則恐成為疫情的間接傷害，醫師也提醒，隨著疫情消散，大家有錯誤的安全感，但疫情期間欠下的「債」，是時候還清了。

根據國健署統計，110年四癌篩檢總量為388萬9310人，共3萬9061人發現癌前病變，相較於沒有疫情的108年，大幅減少23.4％。國健署長吳昭軍提醒，沒有篩檢不代表癌症不存在，反而擔心因為沒有早期發現病灶，治療將更加困難。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，癌症篩檢是及早投資，每投資1元就可以回收5元，一年可省下150億元，台灣過去做得很好；但癌症從無症狀到有症狀大約2到5年，而新冠疫情至今約2年多，過去癌篩成效的「保證期」即將過去，國人回歸新常態生活之餘，務必趕快回來做癌症篩檢，否則將成為疫情的間接傷害。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，每2年一次乳房X光攝影可降低41％的乳癌死亡率，附加價值是4成晚期患者可在早期發現，有機會免於乳房切除和化療，治療品質是上升的。他建議45歲以上女性謹記「生日篩檢」，一年做免費乳房攝影、隔年做超音波，交替篩檢可獲得很好的乳癌預防效果。

「隨著疫情消散，大家有錯誤的安全感，但疫情期間欠的債該還了！」台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模提醒，台灣每15人就有1人罹患大腸癌，比例非常高，但疫情以來糞便潛血篩檢量掉了2成，相當於29萬人，更有許多人拿著2年前的檢查陽性報告而沒有進一步做大腸鏡檢查，其中恐有5％是大腸癌患者，但糞便篩檢陽性一旦拖超過1年未做大腸鏡，罹癌風險就變2倍，提醒民眾時間就是生命」

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，所有癌症都是越早發現、越早治療越好，子宮頸癌也不例外，而子宮頸抹片是最佳檢查工具，國內過去20多年來已有很好的成效；有些人認為年紀大就不用檢查，但子宮頸癌發生率隨年齡增加，如果可以早期發現，腫瘤切除不至於影響其他器官，可免於一輩子裝尿袋或灌腸，越晚發現、治療過程承受的痛苦越大。

台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事呂宜興指出，口腔癌是「看得到」的癌症，但疫情以來大家戴口罩，病灶也藏了起來，尤其有些藍領階級男性覺得「看不到就沒關係」，其實透過口腔黏膜篩檢可以篩出早期癌症，治療上也可以用比較簡單的口內手術，如果是晚期治療，大範圍切除會影響吞嚥和語言功能，生活品質和工作都容易受影響。

國民健康署提供「四癌篩檢」服務，包括乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌，今年7月1日再納入肺癌篩檢為「第五癌篩檢」：

■乳癌：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

■大腸癌：50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

■子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

■口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

■肺癌：(1)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。(2)重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

國健署提醒符合篩檢資格的民眾，攜帶健保卡到醫療院所即可接受篩檢，也可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，相關篩檢訊息可向醫療院所或衛生局所洽詢。