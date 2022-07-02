高市府今（2）日公布新增4383例本土確診個案，盛行率15.96％，疫情穩定趨緩。經統計，65歲以上長輩盛行率為12.01％，目前長輩第4劑接種率為18.3％，市府力衝接種率，7月31日前完成接種者，將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。

衛生局指出，接種疫苗是現階段必要的防疫工作，高雄市65歲以上長輩第4劑接種率目前為18.3％，為加速完成疫苗接種，高市府假日無休，今（2）日除安排10站社區接種站發單通知2萬4580位65歲以上長輩接種疫苗，7月1日在捷運三多商圈站、7月2日與7月3日在捷運美麗島站及捷運左營站3捷運站設置接種站，提供所有符合接種對象的市民朋友進行疫苗接種。

針對65歲以上長輩接種第4劑，衛生局表示，在7月31日前完成接種，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支，此外，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6月28起前往社區接種站施打疫苗。

此外，衛生局提醒，12至17歲尚未接種第3劑疫苗的青少年朋友及可接種第4劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往接種疫苗。