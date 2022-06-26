志工人員協助長輩核對資料。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府假日持續加開65歲以上長輩莫德納疫苗大型接種站，今天26日在文華國小活動中心施打。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府假日持續加開65歲以上長輩莫德納疫苗大型接種站，今天26日在文華國小活動中心施打，由於適逢假日，許多長者在家人陪同下前往，接種踴躍，秩序順暢。副縣長鄧桂菊到場感謝醫護人員犧牲假日協助疫苗施打，也呼籲長者打好打滿，目前各類疫苗供應充足，盡早施打就可獲得保護力。

衛生局統計截至6月24日，苗栗縣第一劑疫苗接種覆蓋率已達87.2％，但苗栗縣75歲以上的第3劑施打率才56％，相較全國平均64.2％偏低，統計至6月30日，苗栗縣有3萬5764位65歲以上長者符合第4劑疫苗施打資格，目前已完成第4劑疫苗施打長者人數為1萬1246人，縣府持續加開大型接種站，希望提高長者疫苗接種覆蓋率。

副縣長鄧桂菊今天在衛生局副局長莊素玲、苗栗市衛生所所主任謝美倫陪同下，到文華國小活動中心大型接種站，慰勞醫護及志工人員，感謝他們加班加點協助施打疫苗，並提醒65歲以上、原民55歲以上的長者，7月31日施打任何1劑新冠疫苗可獲得2劑快篩試劑及500元超商禮券，目前各類疫苗供應充足，呼籲尚未接種第1、2、3、4劑COVID-19疫苗的長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

副縣長鄧桂菊肯定文華國小活動中心大型接種站規劃完善，從報到區、醫師問診區、讀卡區、接種區到留觀區，施打的動線井然有序，還提供疫苗得來速服務，讓行動不便的長者備感溫馨。感謝弘大醫護人員協助施打、學校提供場地、警方協助交管，還有志工夥伴的導引。

衛生局指出，昨天25日第一場次大湖老人文康中心場，疫苗接種共512人、頭份場昨天施打360人；今天苗栗場共接種484人，上次月初首場則有1500位長輩施打疫苗。

假日大型施打站除了為65歲以上長者接種疫苗外，上午11時至12時則開放6歲以上符合任1劑資格者的接種，現場接種踴躍。

除了長者疫苗之外，針對5到11歲輝瑞BNT兒童疫苗第2劑疫苗施打，縣府衛生局已規劃6月29日至7月9日到各集中接種站施打，詳細時間、地點、小學及幼兒園分流時段等細節將於6月28日於教育處網站統一公告。