高雄市政府運動發展局點亮高雄國家體育場尾翼成為左營運動中心，今天上午由市長陳其邁、YMCA董事長吳安德與多位立委議員等人共同揭牌，正式啟用，打造從幼兒到爺奶都合適的全齡運動環境，陳其邁表示，左營運動中心有專為幼兒開設的適水親子班，也有適合長輩的智能環狀運動教室，課程多元豐富，平價消費，卻擁有國際級享受。

陳其邁說，今天啟用的是高雄市第四個運動中心，包括原來鳳山、苓雅、大寮，到今天的左營運動中心，左營運動中心可說是離台積電最近的運動中心，臨近包括左營，也靠近右昌、莒光，周遭運動人口非常多，市府希望能夠提供親子或長輩，最適合全家共同使用的運動中心，此外，包括岡山、楠梓及三民運動中心，近期即將動工，市府目標是達到13個運動中心，這要感謝議員在議會不分黨派支持運動中心市政的推動。

高市府自2011年接管高雄國家體育場，是高雄辦理國際級及全國賽事指標場館，如2009世界運動會、2022卡達世界盃暨2023亞洲盃資格賽，均在國家體育場辦理，國家體育場尾翼過去曾為青年局辦公室，青年局遷至鳳山行政中心後，運發局為提升左營區市民運動環境，積極活化引進民間資源，打造左營運動中心，委由財團法人高雄市基督教青年會（YMCA）經營，自6月27日起開放試營運，已有不少民眾陸續前往體驗，獲得熱烈迴響。

揭牌儀式後，眾人先後參觀左營運動中心專為BABY幼兒開設的適水親子班、健身房及適合長輩運動休憩的智能環狀運動教室。

陳其邁說，近年運動健身已成為生活日常，為了讓市民能夠就近運動，市府陸續布建13座運動中心，讓市民享有平價舒適的運動環境，繼鳳山、苓雅與大寮之後，左營運動中心是第4座營運啟用的運動中心，年底前還會有前鎮、美濃及鹽埕加入營運。

陳其邁指出，體育場外圍平時就有很多民眾、長輩在此散步運動，左營運動中心是全齡友善的運動休閒空間，長輩可利用智能環狀運動設施，搭配教練和智慧化紀錄，正確使用器材、訓練肌力，循序養成運動健身習慣，以延緩老化、樂活顧健康。

運動發展局局長侯尊堯表示，左營運動中心與國際級建築、自然生態景觀合而為一，成為獨樹一幟的運動休閒場所，為北高雄注入不一樣的運動活力，且鄰近捷運紅線世運站（R17）以及UBIKE2.0，不論走路、騎腳踏車或搭捷運，都非常方便，此外，這裡更是距離未來台積電預定廠址最近的一座運動中心，歡迎鄰近工業區及科學園區的員工能多來運動。

衛生局表示，為促進長者健康及預防延緩失能，特別爭取衛生福利部國民健康署前瞻計畫經費，於運動中心建置銀髮族健身俱樂部，是左營運動中心的秘密武器。

YMCA左營運動中心執行長蔡政甫表示，YMCA約投入千萬元打造，設有親水泳池、智能環狀運動教室、銀髮健身俱樂部、健身房、桌球室，以及TRX、體適能、空中瑜珈等專屬運動空間，民眾可依自身使用需求購買單次使用券、健身卡或課程分享券；周圍的草皮空間未來會活化使用，設計幼兒足球、平衡車等多元課程，非常適合全家一起遊樂運動。