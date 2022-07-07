駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍（右1），代表蕭美琴大使致贈我國世界運動會運動員健康食品，為選手打氣，由體育署副署長林哲宏（左１）及總領隊陳美燕總（中）代表接受。（體育署提供）

2022年第11屆世界運動會，美東時間7月7日到17日起在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，中華代表團部分在3日先出發的團員，已經順利入境美國，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處於美國時間昨天（6日）宴請我國世界運動會代表團成員，教育部體育署副署長林哲宏及本次世運會中華代表團總領隊陳美燕也回贈禮品，對辦事處與僑界的盛情及協助，表達感謝之意。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處，處長王翼龍、領事張弘遠、副領事鍾賢玉，僑教中心主任歐宏偉、僑務諮詢委員呂志全、王祥瑞、僑務委員張崧軒、阿拉巴馬大學伯明罕分校牙醫系教授許永宗，還有當地熱情僑胞與台灣留學生們一同出席餐會，為我國世運代表團成員加油，駐美代表蕭美琴大使雖因公無法出席，特請處長王翼龍轉贈每位運動員健康食品。

王翼龍表示，這是在新冠肺炎疫情之後，辦事處第一次迎接來自國內的運動代表團，非常歡迎來自台灣的運動好手，也承諾中華隊有任何的需求一定盡力協助。本屆世運女壘代表隊在6月中更提前至美國亞特蘭大移地訓練，王翼龍也特別前往為選手加油，他祝福大家多拿幾面獎牌，打破之前參加世運會的紀錄。

本屆世運會選手村位於美國阿拉巴馬大學伯明罕分校，於該校任教的教授許永宗十分期待中華隊到來，7月4日合球隊抵達後，他也前去探訪，許永宗表示，上一次看到我國代表隊選手是在1996年亞特蘭大奧運，當時他作為學生會會長，組織一群朋友，身穿國旗衣去為中華隊加油，還只能遠遠的看，這次則能和選手近距離接觸，他直呼：「這種機會一輩子大概只有一次！」身為在地的窗口，他也會盡力的協助中華隊各項需要。

中華代表團此行備受當地僑界關照，除熱情接機，也送上家鄉味泡麵和運動飲料，要讓選手吃得習慣，表現更好。體育署林哲宏副署長再次感謝辦事處及僑界的協助及物資；對於辦事處與僑界的用心，也讓總領隊陳美燕深受感動，她表示，非常感謝大家對中華隊的疼愛與關照，請大家繼續為中華隊加油，選手們一定全力以赴，努力爭金奪牌，不負眾望。