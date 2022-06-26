疫情指揮中心今日公布新增3萬9586例本土、134例死亡個案，發言人莊人祥表示，死亡個案中有80人未打滿3劑疫苗，75人年齡超過80歲，較特殊死亡個案包含一名30多歲女性，為神經系統疾病患者，打滿三劑新冠疫苗，6月13日確診後，有使用口服抗病毒藥物，6月20日突血氧下降，6月21日收治醫院，但因病況不佳，當天晚於院內病逝。

莊人祥表示，死亡特殊病例中，一名30幾歲女性為神經系統疾病患者，已接種三劑疫苗，6月13日快篩陽性，經醫師評估後使用Paxlovid抗病毒藥，6月20日突血氧下降、呼吸困難且發燒，6月21日收治於醫院，但病況不佳，家屬簽署DNR，晚上於院內病逝。

莊人祥說，今日共新增359例中重症，分別為222例中重、137例重症。其中重症為新增一起MIS-C，為11歲女童，5月21日曾打過一劑疫苗，5月30日發燒，就醫快篩陽性確診，隔日退燒但全身紅疹，6月4再度高燒40.1度，且有畏寒、頭痛、頭暈、咳嗽、喉嚨痛等感冒症狀，曾就醫服藥但症狀未緩解，6月6日腹痛、嘔吐、活力降低，到急診有血壓降低、發炎指數升高，懷疑是MIS-C，所以進入ICU，6月10日轉出ICU，6月14日出院，目前已康復。