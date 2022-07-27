泰國繼大麻醫用合法化後，今年進一步將大麻從毒品管制名單中移除。商家看準商機，從牙膏、茶飲、肥皂到甜點都加入大麻萃取物，官員初估5年內產業價值將超過30億美元。
路透社報導，32歲的帕克波姆（Pakpoom Charoenbunna）向他平時光顧的奶茶攤販買了杯含大麻成分的茶飲，他說：「這有助我一夜好眠。」
2018年，泰國成為第一個允許大麻合法用於醫療與研究的東南亞國家，上月進一步將大麻從毒品管制名單中移除，創造經濟利益。
經食品藥物管制局批准的商業用產品可含有大麻二酚（CBD），這是不會使人興奮的化學物質。但當局限制會讓人興奮的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，簡稱THC），在任何大麻相關產品中的含量不得超過0.2%。
泰國在傳統醫學中使用大麻鎮痛的歷史悠久，如今許多人更是有了創新的想法。
Channherb大麻店老闆蘇拉瓦（Surawut Samphant）創造出一種牙膏，成分包括含有大麻二酚的大麻籽油，他聲稱這種牙膏有助於牙齦護理。
已使用這款牙膏兩個月的尼康（Nikom Rianthong）說：「我有牙齦萎縮和偶爾感染的問題，這款牙膏對我很有效。」他還說他一試成主顧。
開設甜點店的克里菲（Kreephet Hanpongpipat）過去主打斑蘭葉口味甜點，一年前加了大麻葉來招攬新顧客。克里菲表示，有客人說，含大麻成分的甜點能讓他們睡個好覺。
泰國醫用大麻合法化的主要推手、衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）估計，相關產業5年內價值可望超過30億美元。
阿努廷告訴路透社：「我希望看到民眾以正向方式靠著製造這些商品致富。」
他說：「我的大麻政策只著重在醫療和保健。就這樣而已。我們不能鼓勵以其他方式使用大麻。」
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