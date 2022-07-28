今年是台南市「新營甜蜜節」舉辦的第3年，周末新營鐵道文化園區將舉行「夏日親子同樂會」主題活動，台南市長黃偉哲表示，歡迎大家前往感受甜蜜與濃情蜜意，並推薦最有台南味的甜點「芒果派對」。
黃偉哲於臉書指出，由玉井出產的愛文芒果，配上有著綿密奶香的波士頓派，兩者融合做成內餡飽滿、果粒香甜的芒果派對「就像豆漿與油條，要一起吃下去味道才會是最好」。
最後，黃偉哲提醒，「芒果派對」只賣到7月底，想嘗試的民眾要買要快。
今年是台南市「新營甜蜜節」舉辦的第3年，周末新營鐵道文化園區將舉行「夏日親子同樂會」主題活動，台南市長黃偉哲表示，歡迎大家前往感受甜蜜與濃情蜜意，並推薦最有台南味的甜點「芒果派對」。
黃偉哲於臉書指出，由玉井出產的愛文芒果，配上有著綿密奶香的波士頓派，兩者融合做成內餡飽滿、果粒香甜的芒果派對「就像豆漿與油條，要一起吃下去味道才會是最好」。
最後，黃偉哲提醒，「芒果派對」只賣到7月底，想嘗試的民眾要買要快。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。