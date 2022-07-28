今年是台南市「新營甜蜜節」舉辦的第3年，周末新營鐵道文化園區將舉行「夏日親子同樂會」主題活動，台南市長黃偉哲表示，歡迎大家前往感受甜蜜與濃情蜜意，並推薦最有台南味的甜點「芒果派對」。

黃偉哲於臉書指出，由玉井出產的愛文芒果，配上有著綿密奶香的波士頓派，兩者融合做成內餡飽滿、果粒香甜的芒果派對「就像豆漿與油條，要一起吃下去味道才會是最好」。

最後，黃偉哲提醒，「芒果派對」只賣到7月底，想嘗試的民眾要買要快。