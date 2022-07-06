台灣購買的首批COVID-19莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，6日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打。 （陳麒全攝）

台灣購買的首批COVID-19莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，6日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打。（陳麒全攝）

台灣購買的首批COVID-19莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，6日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打。（陳麒全攝）

台灣購買的首批COVID-19莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，6日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打 。（陳麒全攝）

台灣購買的首批COVID-19莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，6日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打。 （陳麒全攝）

台灣購買的首批COVID-19莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，6日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打。

首批莫德納嬰幼兒疫苗由華航CI74班機，自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，班機因在阿姆斯特丹機場延誤二個多小時起飛，直至6日上午8時17分抵達桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於B5停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於前貨艙的四個溫控櫃卸下，海關完成機邊驗放通關作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，這批疫苗可專門提供給90萬名6個月至5歲孩童施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在5日表示，疫苗抵台後還需進行14天檢驗封緘，最快7月21日就會陸續配送到各縣市，可能21日下午就可以開打。