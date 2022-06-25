死亡＋151 今增40293本土

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增4萬398例確定病例，較昨日減少11.7％，其中4萬293例本土、105例境外移入個案。與此同時，今日也新增325例中重症個案，重症個案中151例死亡，總死亡數正式突破6000人。中央流行疫情指揮中心預估，這幾日的個案數大約會介於3、4萬左右。

對於今日個案數比昨日少，指揮中心發言人莊人祥表示，新冠肺炎個案數通常禮拜二、三較高，五、六、日、一則較低，預計這幾天大概介於會介於3、4萬左右。

今日的本土病例，以台中市6075例居多，其次依序為高雄市5567例、新北市5142例、台南市3603例、桃園市3272例、彰化縣3068例、台北市2806例、屏東縣1759例、雲林縣1291例、新竹縣1015例、苗栗縣983例、南投縣921例、嘉義縣819例、新竹市791例、宜蘭縣702例、嘉義市591例、花蓮縣586例、基隆市525例、台東縣450例、澎湖縣193例、金門縣112例、連江縣22例。

境外移入個案則分別自美國（3例，法國、義大利、英國、希臘、越南、泰國及日本（各1例）入境，另95例感染國家調查中，入境日介於今年6月1日至6月24日。

於此同時，國內今也新增325例中重症個案，其中181例中症、144例重症。重症個案中，151例死亡，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、140例具慢性病史、96例未接種3劑疫苗。確診日介於今年4月12日至6月22日，死亡日期介於5月26日至6月23日。

莊人祥表示，死亡個案中，最年輕為30幾歲、患有乳癌的女性，這名個案未接種疫苗，6月4日PCR檢出陽性，12日死亡，死亡的主要原因為肺炎、乳癌轉移。另60幾歲的死亡個案中，有1名未打疫苗的女性，本身的慢性病為肥胖，BMI大於30，6月11日因肺炎合併腎衰竭到急診就醫，12日確診後，以瑞德西韋治療，不過仍在20日病逝。

截至目前，國內共累計357萬3703例確診、6120例死亡。今年以來的350萬4558例本土個案中，有349萬36人為輕症及無症狀（99.58％）、8365例中症（0.24％）、6157例重症（0.18％）。重症個案中5267人死亡，致死率為千分之1.5。