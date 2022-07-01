新北今新增5066例確診，居隔列管8645人，居家照護有1萬9753人，可解隔3629人、預計康復解隔5425人。(新北市府提供)

恩恩案持續發酵，不僅監察院已介入調查，中央也發函要求新北市府提供相關的調查報告；對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，將會全力配合調查。

恩恩爸日前表明要採取法律行動，申請國賠以追查真相；他也透露，民進黨新北市議員張志豪、何博文6月9日到監察院申請調查後，他近期已收到監察院寄來的當事人約詢函件，意即已經立案，但基於保密原則，不方便透露詳細過程。

今(1)日新北市政府召開例行的疫情說明會時，有媒體提問提及，恩恩爸說監察院已介入調查，也安排時間約詢，同時也有名嘴稱侯市長可能犯下偽造文書罪，請問市府回應；另外也提及指揮中心3天前發函給新北政，要求3天內提供恩恩案就醫過程的調查報告，請問是市府提供了嗎？ 報告有哪些內容。

對此新北市衛生局長陳潤秋表示，這段時間謝謝大家很多寶貴的意見，但也希望各界不需要預設立場，市府會全力的配合調查，我們會針對個案通報、就醫過程及處置來回復指揮中心。

新北今新增5066例確診，居隔列管8645人，居家照護有1萬9753人，可解隔3629人、預計康復解隔5425人；新北市長侯友宜指出，整個本土確診人數還在緩降，降的速度還是不夠快，所以希望大家共同努力防疫，今日也特別感謝防疫車隊，在這段時間有858天24小時無間斷來服務大家，現在防疫還沒有停止，希望大家繼續為他們加油打氣，謝謝抗疫英雄防疫車隊。